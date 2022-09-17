Экс-губернатор Кировской области будет работать в Росстате

Игоря Васильева назначили врио губернатора Кировской области 28 июля 2016 года, о своей отставке он объявил 10 мая 2022 года. Фото: kirovreg.ru

Экс-губернатор Кировской области Игорь Васильев стал заместителем руководителя Росстата. Информация появилась на официальном сайте этой организации.

Отмечается, что Игорь Владимирович будет курировать два управления статистики:

- образования, науки и инноваций;

- сельского хозяйства и окружающей природной среды.

СПРАВКА «КП»

Президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Васильева врио губернатора Кировской области 28 июля 2016 года. Поводом для отставки его предшественника Никиты Белых стало обвинение в получении взятки. В сентябре 2017 года Васильева избрали главой региона - 64,03 % голосов.

10 мая, Игорь Васильев сообщил о решении оставить пост губернатора Кировской области. Глава региона обратился к жителям на странице в соцсетях.

В тот же день президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александра Соколова. Он по итогам выборов, прошедших в регионе 10-11 сентября 2022 года, набрал 71,85% голосов.