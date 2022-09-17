Погода в Кирове 17 и 18 сентября: дождливо, но не холодно

Дожди синоптики прогнозируют в основном в субботу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередные выходные в Кирове ожидаются пасмурными. Но дожди синоптики прогнозируют в основном в субботу. «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на 17 и 18 сентября.

Суббота, 17 сентября

Пасмурная погода ожидается в течение всего дня. Днем может пойти дождь. Воздух прогреется до +12…+13 градусов. К вечеру осадки в прекратятся, похолодает до +8 градусов. Ветер будет довольно ощутимым - до 5 м/с и в течение дня поменяет свое направление с юго-восточного на юго-западное. Атмосферное давление ниже нормы - 737 мм ртутного столба.

Воскресенье, 18 сентября

В воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Температура воздуха утром будет +7 градусов. Днем может потеплеть до +16. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-5 м/с. Атмосферное давление начнет расти – до 745 мм ртутного столба.