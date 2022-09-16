В Кирове бабушке, жившей с собакой на улице, помогли восстановить документы

Пенсионерка находится в центре помощи вместе со своей любимицей. Фото: vk.com/minsocialkirov

В Кирове пенсионерка, жившая на улице с собакой, получила документы. Об этом рассказали в министерстве соцразвития региона.

В конце минувшего года в центре по оказанию первой помощи лицам без определённого места жительства оказалась бабушка с собакой. Пенсионерка, Зоя Сергеевна Борзеева, долгое время жила на улице со своей питомицей, и расставаться с ней отказывалась категорически. В итоге она осталась в центре вместе с любимицей. А сегодня, 16 сентября, она получила свои документы.

- Сегодня благодаря стараниям сотрудников центра у Зои Сергеевны радостный день, она получила паспорт гражданина Российской Федерации, первый СНИЛС и оформила заявление на предоставление пенсии, - сообщили в министерстве.

В центре по оказанию помощи лицам БОМЖ также отметили, что их сотрудники могут оказать содействие в восстановлении документов, возвращении домой, оформлении пенсии, поиске работы или установлении группы инвалидности. В центре также можно получить ночлег, одежду, обувь и медпомощь.