В Кирове на неделю перекроют участок улицы Чернышевского

Работы начнутся с 19 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекроют участок улицы Чернышевского. Об этом сообщили в горадминистрации.

Отрезок дороги у домов №3 и 5 по Чернышевского будет закрыт с 19 сентября. Причина тому - земляные работы: под проезжей частью проведены теплосети, на которых обнаружился дефект. Завершить ремонт и открыть движение планируется 25 сентября.

Водителей просят быть предельно внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Ранее мы сообщали, что сроки подачи горячей воды в многоквартирные дома сдвинулся. Работы должны были провести до 15 сентября, однако накануне на сетях выявили множество дефектов. Подробнее - здесь.