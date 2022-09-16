В Кирове перенесли сроки подачи горячей воды в многоквартирные дома

Ресурс обещали подать 15 сентября, однако на сетях обнаружились дефекты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчане получат горячую воду не раньше следующей недели. О переносе сроков сообщил и.п. главы администрации города Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале.

Ранее руководство КТК пообещало подать ресурс в многоквартирные дома до 15 сентября. Когда в наступивший срок от организации потребовали выполнить обещание, в течение дня подключили более 100 домов. Еще на 60 нашли новые дефекты, сообщил Симаков.

- Работа по их устранению будет проводиться круглосуточно. По информации КТК, до понедельника (19 сентября) все замечания будут устранены. Прошу жителей информировать меня о существующих недостатках, будем разбираться в каждом конкретном случае, - заявил он в видеообращении.