В Кирово-Чепецком районе мужчина погиб в пожаре

Пожар произошел в деревне Марковцы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирово-Чепецком районе пожар унес жизнь мужчины. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Трагедия произошла 15 сентября около 12 часов. Пожар вспыхнул в одном из домов в деревне Марковцы. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 72-летнего мужчины. По предварительной информации, огонь мог разгореться из-за того, что погибший, будучи пьяным, неосторожно обращался с огнем при курении.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.