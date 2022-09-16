В Кирове ремонтируют ливневую канализацию на Карла Маркса

Работы планируют закончить к концу следующей недели. Фото: admkirov.ru

В Кирове начали реконструкцию ливневой канализации на улице Карла Маркса. Об этом сообщает горадминистрация.

Подрядчик, ГДМС, увеличит объемы дождеприемных колодцев, часть которых уже заменили, а также установит рубу коллектора большего диаметра, дополнительные лотки и решетки дренажной сети. Рабочие также заменят сети там, где это необходимо, чтобы снизить риск образования подтоплений и провалов на дорожной части.

Работы будут выполнять поэтапно, чтобы полностью не перекрыть участок от Орловской до Маклина. Ремонтом специалисты будут заниматься в основном в ночное время. После его окончания начнется укладка верхнего слоя асфальта. Реконструкция, по планам, завершится к концу следующей недели.