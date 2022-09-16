В Кировской области разыскивают женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

Если вам что-либо известно о местонахождении этой женщины, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov Читайте на WWW.KIROV.KP.RU: https://www.kirov.kp.ru/online/news/4921393/

В Омутнинском районе Кировской области ищут женщину, которая нуждается в медицинской помощи. В последний раз Олесю Маслак видели в поселке Восточный 14 сентября в 12.30. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Ее приметы сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Олесе Валерьевне 34 года. Женщина невысокого роста - 148 см, полная. У нее зеленые глаза и седые волосы. Олеся была одета в зеленую куртку, черные штаны и такого же цвета кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Олесе Маслак, посят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Если кто-то может помочь в поисках, вся актуальная информация здесь.