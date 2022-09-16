В Кирове начался ремонт кольцевой развязки на Луганской

На время работ движение по Луганской ограничат. Фото: admkirov.ru

В Кирове начали ремонт кольцевой развязки на улице Луганской. Об этом сообщает горадминистрация.

Сегодня подрядчик планирует начать асфальтирование проезжей части. Работы будут вести в ночное время, с 23.00 до 05.00. Водителей предупреждают также, что на период их проведения движение по Луганской ограничат. Асфальтирование планируют закончить до 22 сентября.

Напомним, развязку построили в 2020 году, и вскоре после этого дорожное покрытие начало разрушаться. Водители неоднократно жаловались на состояние «кольца». При этом участок принадлежит ТРЦ «Макси». Вопрос о ремонте поднимался еще в апреле. После завершения работ кольцевую развязку примут в муниципальную собственность, чтобы обеспечить ее содержание.