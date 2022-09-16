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Общество16 сентября 2022 5:58

На набережной Грина к октябрю уберут кустарники и деревья, закрывающие вид на Вятку

Подрядчик проделал половину работы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На склоне вырубают дикорастущие кустарники и клен ясенелистный. Фото: admkirov.ru

На склоне вырубают дикорастущие кустарники и клен ясенелистный. Фото: admkirov.ru

На набережной Грина ведут уборку поросли, мешающей виду с набережной. Об этом рассказали в горадминистрации.

Работы ведут на участке от Вечного огня до ротонды Александровского сада. Специалисты убирают дикорастущий кустарник и клен ясенелистный, который закрывает вид на реку и заречную часть города. Вырубка ведется с 1 сентября, и на данный момент половина работ уже выполнена: от поросли освободили большую часть склона у мемориала. При этом липы, яблони и березы подрядчик не трогает.

Работы закончат к октябрю. После вырубки специалисты также очистят территорию от древесного мусора, который останется после завершения уборки поросли.