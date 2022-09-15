В Кировской области вступили в силу новые правила выбора управляющей компании

Решение может быть принято, если «за» проголосовали более половины собственников помещений данного дома. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 сентября изменились правила смены управляющей компании. Как пояснили в Госжилинспекции Кировской области, этот вопрос могут решить только собственники квартир на общедомовых собраниях. Причем решение может быть принято, если «за» проголосовали более половины собственников помещений данного дома.

Ранее этот вопрос также решался при участии жильцов. Но для постановки вопроса на голосование было достаточно присутствия на собрании 50% собственников квартир. А само решение считалось принятым, если свое согласие выразили чуть более половины от присутствующих. То есть сменить УК можно было, учитывая мнение только немногим более 25% собственников.

Изменения приняты для того, чтобы сократить число фиктивных протоколов общего собрания собственников, предотвратить конфликтные ситуации, а также уменьшить количество случаев, когда изменяется способ управления домом. В ГЖИ отметили, что в их практике был случай, когда многоквартирном доме в течение двух-трех месяцев управляющая компания менялась шесть раз.