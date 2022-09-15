В Вятских Полянах мужчина, желая отомстить бывшей сожительнице, повредил чужую машину

Вскоре ревнивцу должны вынести приговор за порчу чужого имущества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вятских Полянах мужчина хотел отомстить бывшей сожительницы и теперь предстанет перед судом. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

Инцидент произошел утром 14 июля. 66-летний мужчина проходил мимо детсада, где увидел припаркованную машину. Почему-то он решил, что автомобиль принадлежит любовнику его бывшей сожительницы, и из желания хоть как-то отомстить проколол ножом шины. А потом выяснилось, что транспортное средство принадлежало женщине-сторожу, работавшей в детском садике. Причиненный ущерб составил 12 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину, извинился перед владелицей авто и возместил ущерб. На него завели уголовное дело за умышленное причинение вреда чужому имуществу. Сейчас расследование завершено, материалы ушли в суд. Какое наказание получит ревнивец, пока неизвестно.