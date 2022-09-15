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Общество15 сентября 2022 13:23

В Вятских Полянах мужчина, желая отомстить бывшей сожительнице, повредил чужую машину

Из чувства ревности он пробил шины автомобиля, но потом оказалось, что перепутал транспортные средства
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Вскоре ревнивцу должны вынести приговор за порчу чужого имущества.

Вскоре ревнивцу должны вынести приговор за порчу чужого имущества.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вятских Полянах мужчина хотел отомстить бывшей сожительницы и теперь предстанет перед судом. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

Инцидент произошел утром 14 июля. 66-летний мужчина проходил мимо детсада, где увидел припаркованную машину. Почему-то он решил, что автомобиль принадлежит любовнику его бывшей сожительницы, и из желания хоть как-то отомстить проколол ножом шины. А потом выяснилось, что транспортное средство принадлежало женщине-сторожу, работавшей в детском садике. Причиненный ущерб составил 12 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину, извинился перед владелицей авто и возместил ущерб. На него завели уголовное дело за умышленное причинение вреда чужому имуществу. Сейчас расследование завершено, материалы ушли в суд. Какое наказание получит ревнивец, пока неизвестно.