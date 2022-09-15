В Кировской области ищут родственников героя Великой Отечественной войны

Степан Кырчанов родился в Оричевском районе. Фото: admkirov.ru

В Кировской области разыскивают родственников героя Великой Отечественной войны. Подробности сообщает горадминистрация.

Речь идет о нашем земляке, летчике-истребителе Степане Федоровиче Кырчанове. Он родился в деревне Кырчановы Оричевского района. В 1941 году его в звании младшего лейтенанта призвали на службу. В феврале 1943 года был сбит в бою над занятыми немцами территориями. Тяжелораненый Степан попал в плен, трижды бежал из концентрационных лагерей. После демобилизации он окончил Свердловский горно-металлургический техникум. Известно, что Степан Федорович жил в Краснотурьинске, Богдановиче, Артемовске, затем обосновался в Екатеринбурге.

Родственников Степана Кырчанова разыскивает межрегиональная патриотическая общественная организация «Талалихинцы». Им передадут награду, которой герой Великой Отечественной войны получил за тараны самолетов противника. Родных и близких летчика просят написать в группу ВКонтакте или на электронную почту: roza-fattahova@mail.ru.