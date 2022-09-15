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Происшествия15 сентября 2022 9:03

В Куменском районе в ДТП погиб мотоциклист

Мужчина упал с транспортного средства и ударился о встречный автобус
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Предположительно, мужчина не справился с управлением. Фото: ГИБДД Кировской области

Предположительно, мужчина не справился с управлением. Фото: ГИБДД Кировской области

В Куменском районе мотоциклист погиб в ДТП. О происшествии сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась 14 сентября около 16 часов на 43 км дороги «Киров-Малмыж-Вятские Поляны». По предварительным данным, 49-летний мотоциклист не справился с управлением и упал с мотоцикла, ударившись при этом о встречный микроавтобус. Транспортное средство же врезалось в попутную машину. Травмы оказались сильными, мужчина скончался.

По факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все причины и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять ДТП, в которых погибли два человека и пострадали трое.