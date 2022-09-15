В Кирове ищут молодого человека, пропавшего без вести почти две недели назад

Если вы видели этого человека, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают пропавшего без вести молодого человека. В последний раз Романа Давыдова видели 4 сентября в микрорайоне Победилово. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Роману 26 лет, рост 173 см, худощавого телосложения, у него светло-русые волосы и голубые глаза. Из особых примет - татуировки на руках. На момент исчезновения молодой человек был одет в черную ветровку, синие джинсы, темно-серые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Романа, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Если вы хотите помочь в поисках, вся актуальная информация здесь.