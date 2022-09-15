Появился график подключения к отоплению жилых домов в Кирове

Жителям областного центра нужно обратиться в УК, если батареи в квартире не стали горячими в указанный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 сентября в Кирове начнут включать отопление в жилых домах. График подачи тепла опубликовала на своем сайте компания «Т Плюс».

С этого дня на кировских ТЭЦ и в котельных увеличат отпуск теплоносителя. Подключение жилого фонда должно пройти в течение 10 дней. Узнать, когда отопление включат в каждом конкретном доме, кировчане могут здесь. Если в указанный срок тепло в квартире не появилось, жителям областного центра нужно обратиться в свою управляющую компанию.

Заместитель главного инженера по тепловым сетям Кировского филиала «Т Плюс» Максим Пенкин попросил управляющие компании не нарушать график.

- Система теплоснабжения довольно инертная, и для набора нагрузки необходимо поэтапное включение объектов. Несоблюдение графика может нарушить гидравлические режимы и даже вызвать гидравлические удары с повреждением тепловых сетей,- отметил представитель компании.