Кировчане могут привиться от гриппа и COVID-19 в четырех мобильных пунктах

Вакцинироваться можно также в поликлиниках по месту жительства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчане могут вакцинироваться от гриппа и коронавируса в четырех мобильных пунктах. Об этом сообщает областной Минздрав.

Мобильные пункты работают в Кирове по следующим адресам:

- Театральная площадь, с 09.00 до 15.00;

- ЦУМ, с 11.00 до 18.00;

- ТЦ «Jam Молл», с 15.00 до 18.00;

- клуб ветеранов (ул. Екатерины Кочкиной, 3а), с 09.00 по 13.00.

Дополнительный пункт вакцинации также расположен на базе поликлиники №7 ККДЦ (ул. К.Маркса, 47, отдельный вход напротив магазина), работает с 08.30 до 18.00.

Кировчан также информируют о том, что они могут привиться в поликлиниках по месту жительства.