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Общество14 сентября 2022 9:50

В Кировской области кочегар остался без ноги после работы в котельной

Руководителя ресурсоснабжающей организации через суд заставили выплатить компенсацию работнику
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчина получил серьезную травму, в результате которой ему пришлось ампутировать часть ноги.

Мужчина получил серьезную травму, в результате которой ему пришлось ампутировать часть ноги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области кочегар лишился ноги во время работы в ресурсоснабжающей организации. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Происшествие случилось 3 декабря 2021 года. Мужчина, работавший машинистом котельной, загружал уголь в топочный котел. В какой-то момент он оступился и провалился ногой в бункер с работающим транспортером. Кочегар получил серьезную травму, и в результате ему пришлось ампутировать верхнюю треть правой голени. После долгого лечения его признали инвалидом 3 степени.

Прокуратура, выясняя причины случившегося, выявила факт плохой организации производственных работ руководством. Ведомство обратилось в суд с требованием компенсировать кочегару причиненный моральный ущерб. Иск удовлетворили, и теперь работодатель обязан выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей.