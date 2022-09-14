В Кировской области кочегар остался без ноги после работы в котельной

Мужчина получил серьезную травму, в результате которой ему пришлось ампутировать часть ноги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области кочегар лишился ноги во время работы в ресурсоснабжающей организации. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Происшествие случилось 3 декабря 2021 года. Мужчина, работавший машинистом котельной, загружал уголь в топочный котел. В какой-то момент он оступился и провалился ногой в бункер с работающим транспортером. Кочегар получил серьезную травму, и в результате ему пришлось ампутировать верхнюю треть правой голени. После долгого лечения его признали инвалидом 3 степени.

Прокуратура, выясняя причины случившегося, выявила факт плохой организации производственных работ руководством. Ведомство обратилось в суд с требованием компенсировать кочегару причиненный моральный ущерб. Иск удовлетворили, и теперь работодатель обязан выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей.