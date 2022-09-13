Кировская спортсменка, получившая удар током на железной дороге, снялась в ролике

Наталья Крайнова 1 апреля 2021 года находилась на обучении в школе олимпийского резерва в Казани и во время пробежки решила перелезть через грузовой состав. Фото: скрин с видео ГЖД

Кировская спортсменка снялась в ролике о правилах безопасности на железной дороге. Такую информацию сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Наталья Крайнова 1 апреля 2021 года находилась на обучении в школе олимпийского резерва в Казани. Вместе с Валерией Плаксиной во время пробежки они решили перелезть через грузовой состав. Девушки решили, что стоящий на путях состав опасности не представляет. Но, взобравшись на поезд, Наталья получила удар током. Разряд в 27000 вольт привел к ожогам 70% тела и разрыву внутренних органов. Девушка выжила чудом.

Спортсменка решила принять участие в съемках ролика о безопасности на железной дороге. Она призывает всех людей не рисковать! Помнить, что железнодорожный транспорт - зона повышенной опасности, и не рисковать.