В Кирове с 15 сентября начнется отопительный сезон

Сейчас паспорта готовности получили около 60% жилых домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает горадминистрация, на данный момент паспорта готовности получили 60% жилфонда. Документы по еще 20% рассматривает ресурсоснабжающая компания. Остальные только готовят необходимые бумаги.

- Мы ведем работу с ресурсоснабжающими организациями по вопросу включения отопления без наличия паспорта. В этом случае управляющие компании будут давать гарантийные письма и брать на себя ответственность за этот процесс, - заявил и.п. главы мэрии Кирова Вячеслав Симаков.

Стоит отметить, что тепло в многоквартирные дома будут подавать поэтапно. После начала сезона в случае, если ресурс не поступит в дома, решать вопрос будут жилинспекция и прокуратура.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 8 сентября отопление начали подавать в соцучреждения Кирова по заявкам руководителей. Сейчас ресурсом обеспечены 117 детских садов и 50 школ.