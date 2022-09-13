В Кировской области за 7 месяцев 2022 года потребительский спрос упал на 1,6%

Денежные затраты жителей нашего региона выросли, но количество покупок сократилось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рост потребительского спроса отмечается в 2022 году только в 26 регионах России, в остальных 59-ти наблюдается его снижение. По данным РИА Рейтинг, за первые семь месяцев текущего года потребительский спрос в России в целом сократился на 2,2% относительно результата января-июля 2021 года. Эксперты оценивали этот показатель как сумму оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит.

Исследования показали, что в денежном выражении россияне стали тратить больше, но из-за роста цен количество покупаемых товаров при этом снизилось. Особенно во втором квартале - из-за резкого роста цен в марте.

В Кировской области падение потребительского спроса было не настолько существенным, как во многих других регионах. У нас этот показатель снизился на 1,6%. При этом, по оценке экспертов, в среднем в месяц среднедушевые траты в нашей области составляли 24,9 тысячи рублей.

В конце рейтинга оказались Московская область (-8,6%) и Республике Адыгея (-13,9%). Аналитики считают, что основной причиной такого резкого падения спроса в этих регионах стало сокращение числа покупателей из-за ухода некоторых иностранных розничных игроков с российского рынка. Так, в подмосковных торговых центрах сократилось число покупателей из столицы, а в адыгейских ТЦ - из Краснодара.

В целом в девяти регионах отмечается падение спроса на 5% и более. В числе наиболее пострадавших: Республика Коми (-6,5%), Ставропольский край (-6,5%), Владимирская область (-5,5%), Карачаево-Черкесская Республика (-5,3%), Ярославская область (-5,1%) и Республика Марий Эл (-5,0%).

Отметим, что в ряде регионов спрос все же вырос. Лидерами оказались Новосибирская область (+7,4%), Чукотский автономный округ (+7%) и Томская область (+7%).