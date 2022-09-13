В Кирове разыскивают 14-летнюю девочку, пропавшую без вести два дня назад

Если вы видели эту девочку, сообщите об этом в полицию или волонтерам. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают пропавшую без вести девочку. В последний раз Анну Кондратьеву видели 11 сентября в Бахте. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Ане 14 лет, рост 152 см, худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы ниже плеч и карие глаза. Из особых примет - родимое пятно на левой брови. На момент исчезновения девочка была одета в светло-зеленую куртку, синие джинсы, черную кофту, белые кроссовки с разноцветными полосками. С собой у нее был розовый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ани, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Если же вы хотите помочь в поисках, актуальную информацию можно найти в группе отряда.