В Оричевском районе разыскали без вести пропавшего пенсионера

Мужчину нашли в нескольких километрах от деревни. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Оричевском районе полиция разыскала мужчину, пропавшего без вести. Об этом сообщили в областном УМВД.

О пропаже 64-летнего мужчины заявила его сестра. По ее словам, брат ранее перенес заболевание, из-за которого сейчас дезориентирован. Днем 4 сентября он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Полиции удалось выяснить, что мужчина не пользовался транспортом. Поиски проходили в непосредственной близости от места жительства: обследовался поселок и лес неподалеку от него, а также соседние населенные пункты.

10 сентября пропавшего удалось обнаружить в нескольких километров от деревни. Мужчина был истощен и срочно нуждался в медицинской помощи. Полицейские срочно доставили пострадавшего в больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.