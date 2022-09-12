В Кирово-Чепецке ищут пропавшую без вести женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

Волонтеры просят помощи в ее поисках. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают пенсионерку, пропавшую два дня назад. В последний раз Валентину Глазырину видели 11 сентября в Кирово-Чепецке. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Валентине Николаевне 64 года, рост 170 см, худощавого телосложения, у нее седые волосы и зеленые глаза. На момент ухода из дома женщина была одета в серое пальто с черным рисунком, серую кофту, темные брюки и черные ботинки. Известно, что она нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валентины Николаевны, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.