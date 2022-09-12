В Кирове в пельменях местного производителя обнаружили кишечную палочку

Опасные бактерии нашли в пельменях и тефтелях производителя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как рассказали в управлении Россельхознадзора по КО, УР и ПК, опасные пельмени нашли случайно, в рамках пищевого мониторинга. На экспертизу отправлялись полуфабрикаты, изготовленные ООО ПТФ «Бахтинский хлеб». По итогам в пробах пельменей и тефтелей нашли бактерии группы кишечных палочек. В последних также обнаружились бактерии, вызывающие листериоз.

- Согласно информации Управления Роспотребнадзора по Кировской области, поступившей 22 августа 2022 года, сообщений от лечебных учреждений о заболеваниях острыми кишечными инфекциями и листериозом, после употребления полуфабрикатов указанного производителя в период с 28 июня по 22 августа 2022 года не поступало, - подчеркнули в ведомстве.

Предприятию объявили предостережение. Поставщикам сырья, используемого организацией, направили информационные письма для принятия мер реагирования.