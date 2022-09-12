В Кирове без горячей воды остаются жители более чем 200 домов

В ближайшее время подачу ресурса возобновят в более чем 80 домах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове более чем 200 многоквартирных домов не подключены к горячему водоснабжению. Об этом сообщает горадминистрация.

Причина тому - реконструкции теплосетей. Сейчас работы заканчивают на улицах Правды и Московской, что позволит подать горячую воду в 14 домов. Сделать это планируют в течение двух дней. Заполняется трасса на Костино, где несколько раз проводили гидравлические испытания. В ближайшее время возобновится подача ресурса в 72 дома.

Дефекты на теплосетях продолжают устранять по всему городу. Если у вас в доме нет горячей воды, узнать причину и сроки отсутствия ресурса можно в своей управляющей компании или в круглосуточном контакт-центре «Т Плюс». Тепловая справочная служба работает бесплатно и без выходных по телефону 744-901.