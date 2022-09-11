В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за заморозков

Заморозки возможны местами по Кировской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кировской области вновь возможны заморозки. ГУ МЧС по региону объявило метеопредупреждение на ближайшие два дня.

Согласно данным Кировского ЦГМС, 12 и 13 сентября в утренние и ночные часы сохранятся заморозки на почве и в воздухе. Температура может достичь от 0 до -3 градусов. Предупреждение не охватывает весь регион: похолодает лишь местами по области.

Ведомство сообщает, что заморозки могут негативно сказаться на сельскохозяйственных растениях. Из-за них также повышается возможность возникновения происшествий, связанных с отключениями электричества из-за перегрузки на сетях, вызванной использованием обогревателей.

Дачникам советуют укрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Всем кировчанам советуют быть внимательнее и осторожнее.