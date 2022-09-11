В Кировской области отменят ряд пригородных поездов

Несколько электричек прекратят курсировать с 26 сентября.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Горьковская железная дорога объявила о снятии нескольких ежедневных электричек. Сокращение маршрутов связано с низкой востребованностью у пассажиров.
С 26 сентября 2022 года перестанут курсировать электропоезда:
- № 6305/№ 6306 Киров-Лянгасово-Киров;
- № 6307/№ 6308 Киров-Лянгасово-Киров;
- № 6333/№ 6334 Киров-Стрижи-Киров.
Вдобавок к этому, 1 октября будет снят с расписания поезд № 6614/№ 6613 Киров-Великая-Киров.
Ранее мы уже писали о том, что правительство региона опровергло информацию о снятии скоростного электропоезда поезда «Ласточка».