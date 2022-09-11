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Общество11 сентября 2022 10:11

В Кировской области отменят ряд пригородных поездов

Всего закроют четыре маршрута
Дарья Ишкова
Несколько электричек прекратят курсировать с 26 сентября.

Несколько электричек прекратят курсировать с 26 сентября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Горьковская железная дорога объявила о снятии нескольких ежедневных электричек. Сокращение маршрутов связано с низкой востребованностью у пассажиров.

С 26 сентября 2022 года перестанут курсировать электропоезда:

- № 6305/№ 6306 Киров-Лянгасово-Киров;

- № 6307/№ 6308 Киров-Лянгасово-Киров;

- № 6333/№ 6334 Киров-Стрижи-Киров.

Вдобавок к этому, 1 октября будет снят с расписания поезд № 6614/№ 6613 Киров-Великая-Киров.

Ранее мы уже писали о том, что правительство региона опровергло информацию о снятии скоростного электропоезда поезда «Ласточка».