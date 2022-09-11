«Ласточка» благополучно продолжит курсировать из Кирова в Нижний Новгород

«Ласточка» востребована среди кировчан, и билеты на нее раскупают заранее. Фото: правительство Кировской области

У кировчан вызвало беспокойство, что «Ласточка» исчезла из расписания поездов на октябрь. И чуть позже в СМИ начала появляться информация о прекращении работы скоростного электропоезда Киров - Нижний Новгород. Но правительство региона опровергло это и пояснило ситуацию.

Отделение Горьковской железной дороги рассказало, что «Ласточка» очень популярна - билеты раскупают заранее. Именно из-за этого поезд может пропадать с сайта. Кроме того, электропоезд не только не исчезнет, но и увеличит количество вагонов на пять до конца текущего года.

Ранее мы также сообщали, что у «Ласточки» появится дополнительная остановка в Пижме. Подробнее об этом можно узнать здесь.