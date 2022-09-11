В Кирове 12 сентября пройдут плановые отключения электричества

Сроки отключений будут варьироваться от двух до девяти часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя для кировчан, по традиции, начнется с отсутствия электричества. О плановых отключениях 12 сентября рассказали в АО «Горэлектросеть».

Причиной станет плановый ремонт оборудования в нескольких районах города. Он продлится от двух до девяти часов в зависимости от сложности работ. Под отключения попадут Ленинский, Октябрьский и Первомайский районы. В общей сложности без электричества останутся жители не более чем полусотни домов.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за временные неудобства и напоминает, что все отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения. Уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (Ленинский, Октябрьский, Первомайский районы), 529-555 (Нововятский район). Посмотреть полный график отключения электричества в Кирове 5 сентября 2022 года можно на скриншоте ниже или по этой ссылке.