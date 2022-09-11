В Котельничском районе 46-летний водитель погиб в ДТП

Водитель «Лады Гранты» съехал с дороги и врезался в дерево. Фото: ГИБДД Кировской области

В Котельничском районе мужчина погиб в ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась 10 сентября в 19.17. На 1 км дороги «Косолапово - Заречье 46» «Лада Гранта» съехала с трассы и врезалась в дерево. Удар оказался слишком сильным, 46-летний водитель погиб в результате происшествия. Что стало причиной аварии, на данный момент неизвестно.

По факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все причины и условия аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.