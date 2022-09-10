Кировчанин вошел в ТОП-5 в конкурсе «Лучший лесной пожарный-2022»

Роман Гребнев - заместитель начальника Советской лесной пожарной станции Кировской базы авиационной и наземной охраны лесов. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

Роман Гребнев - заместитель начальника Советской лесной пожарной станции Кировской базы авиационной и наземной охраны лесов занял 4 место на VIII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2022». Как сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана», в соревновании, которое проходило с 7 по 10 сентября, участвовали более 550 человек из России и Белоруссии.

Площадь лесного фонда России составляет более 1 млрд 100 млн гектаров. В Кировской области - более 8 млн га. В 2022 году в 73 регионах России команды Авиалесоохраны и лесных пожарных станций потушили более 10,9 тысячи лесных пожаров, в том числе более 8,5 тысячи очагов (78%) ликвидированы в первые сутки. В Кировской области потушено более 60 лесных пожаров.

Конкурс выявил лучших из лучших: 24 его участника прошли с марта по август строгий отбор в соревнованиях с другими претендентами на профессиональную пригодность и физическую подготовку. Как говорят сами конкурсанты, победитель соревнования «Лучший лесной пожарный» - это не только обладатель престижного титула, но и пример профессионализма, физической силы, выносливости и эмоциональной выдержки, на который должны равняться все парашютисты-десантники Авиалесоохраны и работники наземных лесных служб.