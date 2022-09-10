Пруд в Костино могут восстановить после инженерных изысканий

Решение о сроках очистки пруда и дальнейшем заполнении его водой примут после проведения комплексного обследования. Фото: admkirov.ru

В территориальном управлении по Октябрьскому району обсудили возможности восстановления пруда в поселке Костино. Об этом сообщили в администрации Кирова.

Для определения объема всех необходимых работ нужно, прежде всего, провести обследование водоема и инженерные изыскания. Это поможет определить количество и степень загрязнения родников, наполняющих пруд. В теруправлении сообщили, что список работ и их смету подготовт в течение недели. Решение о сроках очистки пруда и дальнейшем заполнении его водой примут после проведения комплексного обследования.

Возможно, пруд восстановят в рамках федеральной программы. Понятно это будет после разработки проектной документации, которую должен подготовить «Кировводпроект».