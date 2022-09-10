В Кировской области во втором квартале уволились более 28 тысяч работников

Во 2-м квартале 2022 года в Кировской области официально трудоустроенных сотрудников стало почти на 10 тысяч меньше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во 2 квартале текущего года из различных организаций региона уволилось 28,3 тыс. человек. При этом, по информации Кировстата, устроились на работу 18,6 тыс. сотрудников.

Информацию о движении работников, по сведениям ведомства, предоставили 4,8 тыс. организаций Кировской области. В них трудились, по отчетам на конец квартала, 263,3 тыс. человек. Это на 9,7 тыс. работников меньше, чем в 1-м квартале текущего года.

В апреле-июне были трудоустроены 18,6 тыс. человек, из которых на дополнительно созданные рабочие места 500 жителей области (3% от общей численности принятых работников).

Большинство уволившихся оставили работу по собственному желанию - почти 73% от общего числа. По соглашению сторон ушли с работы 4%, около 1% - из-за сокращения численности, у остальных - закончился срок трудового договора или были другие причины покинуть место работы.

Освободившиеся вакансии необходимо заполнять. Во 2 квартале текущего года число свободных мест составило 10,5 тыс. человек. Это на 16% больше, чем во 1-м квартале.

В Кировстате также подсчитали, что большинство работников было занято в сфере обрабатывающих производств - 22% от общей численности работников на конец квартала, образования - 15%, а также здравоохранения и социальных услуг -14%.