Судебные приставы в Кирове разыскивают алиментщика, задолжавшего сыну 500 тысяч рублей

Если у кого-то есть информация о местонахождении должника, нужно сообщить об этом по телефонам: 8-912-820-41-52, 8(8332) 48-99-05.
Фото: Алексей ФОКИН
Управление службы судебных приставов Кировской области просит кировчан оказать помощь в поисках Андрея Владимировича Шалдюшова. Мужчину объявили в розыск в Отделении судебных приставов по Октябрьскому району Кирова за злостное уклонение от уплаты алиментов.
В ведомстве сообщили, что Андрей Шалдюшов родился 22.07.1982 в городе Алма-Ата Казахской ССР. А сейчас, предположительно, проживает в Кирове. Возможно, снимает квартиру и работает промоутером - раздает листовки.
По сведениям УФССП по Кировской области, Шалдюшов задолжал за содержание несовершеннолетнего ребенка, который родился в 2010 году, уже более 500 тысяч рублей.
Приставы просят жителей области помочь в розыске должника: если у кого-то есть информация о его местонахождении, нужно сообщить об этом по телефонам: 8-912-820-41-52, 8(8332) 48-99-05.