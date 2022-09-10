Судебные приставы в Кирове разыскивают алиментщика, задолжавшего сыну 500 тысяч рублей

Если у кого-то есть информация о местонахождении должника, нужно сообщить об этом по телефонам: 8-912-820-41-52, 8(8332) 48-99-05. Фото: Алексей ФОКИН

Управление службы судебных приставов Кировской области просит кировчан оказать помощь в поисках Андрея Владимировича Шалдюшова. Мужчину объявили в розыск в Отделении судебных приставов по Октябрьскому району Кирова за злостное уклонение от уплаты алиментов.

В ведомстве сообщили, что Андрей Шалдюшов родился 22.07.1982 в городе Алма-Ата Казахской ССР. А сейчас, предположительно, проживает в Кирове. Возможно, снимает квартиру и работает промоутером - раздает листовки.

По сведениям УФССП по Кировской области, Шалдюшов задолжал за содержание несовершеннолетнего ребенка, который родился в 2010 году, уже более 500 тысяч рублей.

Приставы просят жителей области помочь в розыске должника: если у кого-то есть информация о его местонахождении, нужно сообщить об этом по телефонам: 8-912-820-41-52, 8(8332) 48-99-05.