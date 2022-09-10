В выходные в Кирове будет идти небольшой дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередные выходные в Кирове окажутся пасмурными и дождливыми. Синоптики также предупреждают о сильном ветре. «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на 10 и 11 сентября.

Суббота, 10 сентября

С самого утра в городе будет идти небольшой дождь. Воздух прогреется до +7…+9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +10…+11. В городе по-прежнему будет дождливо. К вечеру осадки в прекратятся, похолодает до +8 градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Воскресенье, 11 сентября

В течение всего дня в Кирове ожидается небольшой дождь. Температура воздуха утром достигнет +7 градусов. Днем в городе потеплеет до +11. Ночью возможны заморозки до +3. Скорость юго-западного ветра составит 2-4 м/с. Атмосферное давление - 751 мм ртутного столба.

Напомним, что в середине сентября в Кировской области может наступить бабье лето. Синоптики прогнозируют в регионе потепление до +15 градусов в дневное время.