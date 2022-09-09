На улице Герцена в Кирове ограничат движение на 10 дней

Водителей просят заранее выбирать пути объезда Фото: Анна МАМАЕВА

В Кирове с 10 сентября будет закрыт для проезда участок улицы Герцена. Как уточнили в городской администрации, водители не смогут проехать в районе дома №21.

Сообщается, что причина ограничений - в дефекте на тепловых сетях. Так, необходимо провести земляные работы в пределах проезжей части. Провести ремонт ресурсоснабжающая организация планирует в течение 10 дней. Пока же на участке выставят временные знаки.

Напомним, что в ближайшие дни будет закрыт выезд с улицы Челюскинцев на Красина. Это связано с проведением работ по благоустройству улицы Сурикова.