В субботу в Чистые Пруды приедет «Экомобиль»

У жителей Кирова примут картон, пластик и другое вторсырье Фото: Анастасия Осипова

В субботу, 10 сентября, в Чистые Пруды приедет «Экомобиль». Жители микрорайона смогут сдать вторсырье на переработку. Как уточнили в региональном правительстве, принести отходы можно с 10.00 до 12.00 на площадку за торговым центром на улице Чистопрудненской,10.

В «Экомобиль» будут принимать следующее вторсырье:

- PET питьевой, PET прочий (01);

- HDPE твердый и мягкий (02);

- LDPE упаковку цветную и прозрачную (04);

- PP твердый и мягкий (05);

- PS твердый и вспененный (06).

Кировчане также смогут сдать макулатуру, картон, тетрапак без крышек, алюминий и жесть. Все сырье должно быть чистым и сухим.