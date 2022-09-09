Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2022 13:47

В субботу в Чистые Пруды приедет «Экомобиль»

Жители микрорайона смогут сдать вторсырье на переработку
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
У жителей Кирова примут картон, пластик и другое вторсырье

У жителей Кирова примут картон, пластик и другое вторсырье

Фото: Анастасия Осипова

В субботу, 10 сентября, в Чистые Пруды приедет «Экомобиль». Жители микрорайона смогут сдать вторсырье на переработку. Как уточнили в региональном правительстве, принести отходы можно с 10.00 до 12.00 на площадку за торговым центром на улице Чистопрудненской,10.

В «Экомобиль» будут принимать следующее вторсырье:

- PET питьевой, PET прочий (01);

- HDPE твердый и мягкий (02);

- LDPE упаковку цветную и прозрачную (04);

- PP твердый и мягкий (05);

- PS твердый и вспененный (06).

Кировчане также смогут сдать макулатуру, картон, тетрапак без крышек, алюминий и жесть. Все сырье должно быть чистым и сухим.