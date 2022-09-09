С 12 сентября в Кирове начнет работать пункт вакцинации в поликлинике №7

В прививочных пунктах кировчане могут пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 12 сентября, в Кирове начнет работу новый пункт вакцинации. Как сообщили в региональном Минздраве, горожане смогут сделать прививку в поликлинике №7 Кировского клинико-диагностического центра по адресу: ул. К.Маркса, 47.

Уточняется, что дополнительный пункт вакцинации от гриппа и коронавируса будет работать по будням с 08.30 до 18.00. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед прививкой кировчан попросят пройти анкетирование и осмотр врача.

Жителям напоминают, что в будние дни вакцинироваться также можно на 4-м этаже ЦУМа с 11:00 до 18:00 и на Театральной площади с 09:00 до 15:00. Кроме того, в субботу, 10 сентября, на главной площади города бригада также будет работать с 09.00 до 15.00. Помимо этого, пройти вакцинацию можно во всех прививочных пунктах городских и районных поликлиник.