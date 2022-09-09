В Кирове директор общественной организации похитил из городского бюджета 1,9 млн рублей

Мужчину приговорили к 2 годам и месяцу лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове директора региональной общественной организации осудили за хищение бюджетных денег. Как сообщили в областном Следкоме, руководитель обманом получил более 1 миллиона 900 тысяч рублей из городского бюджета в виде субсидии.

В региональной прокуратуре пояснили, что на эти средства мужчина должен был организовать временное трудоустройство подростков. Однако несовершеннолетним не предоставили работу, страховые взносы и налоговые отчисления не производились. Полученными деньгами директор распорядился в своих интересах.

В итоге мужчину признали виновным. Руководителя организации приговорили к 2 годам и месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.