В Кирове перекроют выезд с улицы Челюскинцев на Красина

Перекресток закроют из-за укладки асфальта на улице Сурикова. Фото: admkirov.ru

В Кирове в ближайшие несколько дней будет закрыт выезд с улицы Челюскинцев на Красина. По информации горадминистрации, это связано с проведением работ по благоустройству улицы Сурикова.

Как пояснили в управлении капитального строительства, если позволит погода, участок улицы Сурикова от Красина до Комсомольской должны в ближайшие дни заасфальтировать. И для этого нужно перекрыть движение на перекрестке улиц Красина и Челюскинцев.

Для пешеходов и водителей на улице Челюскинцев установят информационные щиты со схемой движения, пояснили в УКС.

Всем, кто пользуется общественным транспортом, нужно учесть, что остановку «Ул. Красина» от дома № 9 по ул. Челюскинцев, перенесут к дому № 14 по Красина. Пройти к ней можно будет через дом № 7 по ул. Челюскинцев.

К домам №№ 50 и 52 на Сурикова можно будет подъехать через ул. Комсомольскую.