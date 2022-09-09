В Кирове 9 сентября пройдут «сплошные проверки» водителей

Останавливать машины для проверки автоинспекторы будут и на въездах и выездах из областного центра, а также в пригородах. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в пятницу, 9 сентября, сотрудники ГИБДД проведут «сплошные проверки» водителей. Как сообщили в ведомстве, автомобилистов, севших за руль пьяными, будут выявлять в Ленинском районе города.

Останавливать машины для проверки автоинспекторы будут и на въездах и выездах из областного центра, а также в пригородах. Как обычно, к сотрудникам Госавтоинспекции присоединятся представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

В ГИБДД напоминают, что для исключения конфликтных ситуаций и предупреждения коррупции во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает, что за управление транспортом в пьяном виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.