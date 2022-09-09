В Кировской области объявили метеопредупреждение с 9 по 11 сентября

Заморозки на почве ожидаются в ночные и утренние часы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В региональном ГУ МЧС объявили метеопредупреждение с 9 по 11 сентября. В ночные и утренние часы местами по Кировской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе. По информации Кировского ЦГМС, температура составит 0…-3 градуса.

Жителям напоминают, что при заморозках возможны повреждение и гибель сельскохозяйственных растений. Для защиты культур садоводам рекомендуют использовать полимерную пленку, солому и спанбонд. Водителей также просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим.

Напомним, что в середине сентября в Кирове может наступить бабье лето. В дневное время суток воздух будет прогреваться до +15 градусов.