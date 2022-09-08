Поезд «Ласточка» Нижний Новгород - Киров будет останавливаться на станции Пижма с 12 сентября

Поезд будет останавливаться на станции Пижма в 08.23 по пути в Нижний Новгород и в 20.50 в обратном направлении. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд №720/719 «Ласточка» с 12 сентября будет останавливаться также на станции Пижма. О начале продажи билетов до этой остановки сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Поезд будет курсировать по следующему графику:

Отправление из Кирова в 06.21. Остановки по пути следования:

Котельнич-1: 07.26 - 07.28;

Пижма: 08.23 - 08.24;

Шахунья: 08.46 - 08.48;

Урень: 09.24 - 09.25.

Прибытие в Нижний Новгород в 11.20.

Обратно поезд отправится в 17.52. Стоянки на станциях:

Урень: 19.47 - 19.48;

Шахунья: 20.24 - 20.26;

Пижма: 20.50 - 20.51;

Котельнич-1: 21.43 - 21.45.

В Киров состав приходит в 22.51.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в билетных кассах.