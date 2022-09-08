Средняя зарплата кировчан за месяц не превышает 39 тысяч рублей

Размер зарплаты с учетом потребительских цен снизился на 3,4%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среднемесячная зарплата кировчан за январь-июнь 2022 года составила 38,7 тысяч рублей. Такой вывод сделали специалисты Кировстата.

Согласно исследованиям экспертов, этот показатель оказался на 11,6% выше, чем в первом полугодии 2021 года. Однако размер реальной зарплаты, рассчитанный с учетом потребительских цен, снизился на 3,4%.

Самая высокооплачиваемая отрасль в Кировской области - финансовая и страховая деятельность, где среднемесячная зарплата составляет 56,1 тысячи рублей в месяц. Самая низкая в области - у сотрудников гостиниц и предприятий общепита: 25 тысяч рублей.