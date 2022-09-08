В Сунском районе во время полевых работ загорелся трактор

Сельхозтехника вспыхнула на ходу во время работ в поле. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Сунском районе в поле загорелся трактор. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел на днях во время сельскохозяйственных работ. Трактор горел открытым пламенем, и огонь грозил распространиться по полю.

На место происшествия вызвали дежурный караул 55 ПСЧ, а также добровольную пожарную команда местного сельхозпредприятия. Последние прибыли на поле раньше всех и принялись за тушение. Именно благодаря их действиям удалось отстоять сельхозтехнику и не дать пожару разрастись.

- Важность и эффективность создания таких пожарных формирований, особенно в удаленных от профессиональных пожарных частей населенных пунктах, не вызывает никаких сомнений. Добровольцы первыми вступают в борьбу с огнем и оказывают помощь людям, попавшим в беду, - прокомментировали в ГУ МЧС по области.