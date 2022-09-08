Глава администрации Кирово-Чепецка Владимир Мохов подал в отставку

Мохов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Владимир Мохов покидает пост главы администрации Кирово-Чепецка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Известно, что Мохов подал заявление на увольнение по собственному желанию. Решение о его отставке будет рассматриваться на внеочередном заседании чепецкой гордумы 9 сентября.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Мохов стал фигурантом уголовного дела, связанного с реновацией сквера «Река времени». Его подозревают в служебном подлоге и превышении полномочий. В итоге Мохов решил покинуть свой пост, не дожидаясь итогов расследования.