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Общество8 сентября 2022 11:50

Глава администрации Кирово-Чепецка Владимир Мохов подал в отставку

Ранее он стал фигурантом уголовного дела, связанного с «Рекой времени»
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мохов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Мохов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Владимир Мохов покидает пост главы администрации Кирово-Чепецка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Известно, что Мохов подал заявление на увольнение по собственному желанию. Решение о его отставке будет рассматриваться на внеочередном заседании чепецкой гордумы 9 сентября.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Мохов стал фигурантом уголовного дела, связанного с реновацией сквера «Река времени». Его подозревают в служебном подлоге и превышении полномочий. В итоге Мохов решил покинуть свой пост, не дожидаясь итогов расследования.