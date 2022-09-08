Кировчан приглашают на «Кросс нации» 18 сентября

В массовом забеге смогут принять участие все желающие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове состоится «Кросс нации». Мероприятие пройдет 18 сентября на базе спортивно-туристического комплекса «Порошино». Об этом рассказали в областном министерстве спорта и туризма.

Согласно программе мероприятий, забеги пройдут на разные дистанции, в которых будут участвовать разные возрастные группы и категории спортсменов:

- 10 км - мужчины 2002 года рождения и старше;

- 5 км - женщины 2002 года и старше;

- 3 км - юноши и девушки (2003 года и младше), мужчины и женщины (2002 года и старше);

- 1 км - девочки и мальчики (2008-2012 годы, 2013 и младше), семьи. На дистанции 1 км также пройдет массовый забег, в котором смогут поучаствовать все желающие.

Регистрация на забег пройдет в день соревнований с 08.30 до 10.30. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, справку от врача (при отсутствии допуска - расписка об ответственности). Принять участие в мероприятии может любой желающий при наличии последнего документа. Комиссия по допуску будет работать с 13 по 16 сентября с 9 до 17 часов по адресу: Киров, Динамовский проезд, 12 (КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»).