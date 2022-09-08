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Общество8 сентября 2022 9:35

10 сентября на Театральной площади пройдет ярмарка «Вкусная Вятка»

Кировчане смогут купить товары местных производителей и продегустировать различную продукцию
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчане смогут купить на ярмарке фрукты, овощи, мясо, рыбу и другую продукцию.

Кировчане смогут купить на ярмарке фрукты, овощи, мясо, рыбу и другую продукцию.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировчан приглашают на ярмарку «Вкусная Вятка». Мероприятие состоится 10 сентября на Театральной площади. Об этом сообщили в городской администрации.

Ярмарка будет работать с 09.00 до 15.00. На ней кировчане смогут приобрести фермерские товары, мясо и рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, фрукты и овощи, а также продегустировать различную продукцию на гастрономических площадках.

Помимо того, организаторы подготовили для детей и взрослых развлекательную программу. Посетители также смогут принять участие в призовой лотерее.