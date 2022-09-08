Предложения о кандидатах на должность бизнес-омбудсмена в Кировской области можно подать до 26 сентября

Документы принимает региональное министерство промышленности, предпринимательства и торговли. Фото: Архив «КП»-Киров

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области принимает предложения о кандидатах на должность бизнес-омбудсмена. Как сообщили в региональном правительстве, заявки принимаются до 26 сентября.

Необходимость поиска кандидатов на эту должность возникла из-за смены главы региона. В соответствии с законом Кировской области, бизнес-омбудсмен должен выполнять свои обязанности до окончания срока полномочий губернатора. Но когда Президент РФ назначает врио губернатора, уполномоченный по защите прав предпринимателей продолжает работать до избрания главы региона.

Предложить свои кандидатуры могут общественные объединения предпринимателей и депутаты Заксобрания. Выдвинуть на эту должность можно только человека с высшим образованием и опытом руководящей работы или предпринимательской деятельности.

Кандидату необходимо представить письменное заявление; автобиографическую анкету; копии документов, подтверждающих его российское гражданство и постоянное проживание на территории Кировской области, согласие на обработку персональных данных.

Предложения о внесении кандидатур на должность уполномоченного можно подать в печатном виде в региональное министерство промышленности, предпринимательства и торговли в печатном виде по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69, здание Правительства № 2, каб. 233.